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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أضرار صحية خطيرة.. تحذير عاجل من «الغذاء والدواء» السعودية بشأن هذه الأطعمة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذرت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أضرار صحية قد تنتج حين الإفراط في تناول الأغذية التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، ويظهر عليها لون مائل للسواد.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، في بيان، أن هذه المادة تسمي "الإكريلاميد”، مشيرة إلى أنها “عبارة عن مادة كيميائية تتكون في الأغذية التي يتم طهيها أو تحميصها أو شيها، في درجة حرارة عالية، مثل اللحوم والمخبوزات والبطاطس المقلية والقهوة المحمصة”.

وأضافت أنه في حال تعرض الغذاء لدرجة حرارة عالية وظهور لون مائل للسواد؛ فإنه ينصح بإزالة الأجزاء المتأثرة، نظرا لاحتمالية وجود أضرار صحية.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، تحذيرا من إجراء اعتاده كثير من الناس عند تناول حبوب الدواء، من دون أن يعودوا فيه إلى الطبيب أو الصيدلي.

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وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من لجوء كثير من المرضى إلى كسر حبة الدواء دون أن يستشيروا طبيبا أو صيدليا، مقدمة عددا من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية هيئة الغذاء والدواء السعودية

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