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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح، وتساقط البرد وجريان السيول.

أوضح المركز السعودي للأرصاد، أن |التأثيرات المناخية تشمل محافظات: العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، وميسان، والعرضيات، والجموم، والكامل”.

ولفت إلى أن الحالة تستمر  حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

كما أصدر المركز السعودي للأرصاد، تحذيرا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظتي الليث والقنفذة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع للأمواج.

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ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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