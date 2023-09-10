سفير السعودية الجديد في طهران يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

أعلن تلفزيون "العالم" الإيراني، اليوم الأحد، تقديم سفير السعودي في طهران، أوراق اعتماده لدي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأفادت قناة “العربية”، نقلا عن مصادر، بأن سفير إيران لدى السعودية، علي رضا عنايتي، وصل إلى الرياض منذ أيام، لتولي مهمة البعثة الدبلوماسية التي استأنفت عملها بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وقالت مصادر “العربية”، إن عنايتي وصل إلى العاصمة السعودية برفقة فريق دبلوماسي تم تعيينه حديثاً ليحل محل القائم بالأعمال الإيراني الذي كان يدير أعمال السفارة الإيرانية منذ إعادة افتتاحها في يونيو الماضي.