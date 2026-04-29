كارثة اجتماعية في إسرائيل.. اضطرابات نفسية تتصاعد بين الاطفال و الشباب

كشف تقرير صادر عن “مجلس رعاية الطفل” في إسرائيل عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الاضطرابات النفسية بين الأطفال والمراهقين في إسرائيل، في ظل تداعيات الحرب المستمرة، حيث سُجلت زيادة بنسبة 32% في التشخيصات الجديدة لمشكلات الصحة النفسية.

ويشير التقرير إلى تزايد حالات الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل، إلى جانب ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، ما يعكس، بحسب القائمين عليه، تفاقم الضغوط النفسية والاجتماعية على الفئات الشابة.

وبحسب البيانات المستندة إلى صناديق التأمين الصحي، فقد ارتفع عدد الحالات المشخّصة بالاكتئاب بنحو 9% مقارنة بما قبل الحرب، بينما سجلت اضطرابات القلق زيادة تقارب 31%، إلى جانب ارتفاع بنسبة 23% في اضطرابات الأكل.

وفي المقابل، أظهر التقرير تراجعا في بعض التشخيصات المرتبطة بالتوتر والاضطرابات العاطفية مقارنة بعام 2023 بنسبة تقارب 28%.

كما أوضح أن إجمالي الزيادة في تشخيصات الاضطرابات النفسية الجديدة بلغ 19% بين الفتيات و32% بين الأولاد، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة النفسية بين المراهقين.

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى غرف الطوارئ النفسية، من نحو 6400 حالة عام 2021 إلى حوالي 7100 حالة في 2024، في حين تراجع عدد حالات التنويم في الأقسام النفسية إلى 933 حالة بعد أن كان يقارب 1000 حالة سنويًا.

وفي قطاع التعليم، سجل التقرير ارتفاعا بنحو 30% في معدلات التسرب من المدارس، حيث بلغ المعدل 1.3% مقارنة بـ1% في العام السابق، مع ملاحظة تحول في أنماط التسرب بين الفئات السكانية المختلفة.

كما أشار إلى أن معدلات التسرب في التعليم الابتدائي باللغة العبرية شهدت زيادة ملحوظة، ما أدى إلى تقارب معدلات التسرب بين المجتمعين اليهودي والعربي، بعد أن كانت الفجوة بينهما كبيرة سابقًا.

وسُجلت أعلى معدلات التسرب في القدس، تلتها مناطق أخرى مثل تل أبيب وبيت شيمش وصفد ونوف هجليل.

وفي ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 5.5% في نسب المؤهلين للحصول على الشهادة بين جميع الطلاب في سن 17 عامًا، بينما تشير الأرقام الجزئية إلى أن نسبة الأهلية الإجمالية تبلغ نحو 62%، وترتفع إلى حوالي 76% وفق بيانات لا تشمل بعض الفئات مثل طلاب التعليم الحريدي.

كما أشار التقرير إلى تحسن محدود بنسبة 4% في توافر أخصائيي علم النفس التربوي داخل السلطات المحلية، رغم استمرار النقص في بعض المناطق، حيث تصل نسب التغطية إلى 55% في القدس و64% في الجنوب و95% في الشمال.

وأكدت رئيسة “مجلس رعاية الطفل ” أن الأطفال في إسرائيل يواجهون مستويات متزايدة من الضغوط النفسية، ما يتطلب تعزيز الخدمات العامة وتوفير كوادر مهنية متخصصة في مجالات الصحة النفسية والإرشاد الاجتماعي.

وفي المقابل، شددت على أن الأطفال يتمتعون أيضًا بقدرات صمود ومبادرات اجتماعية ملحوظة، إلا أن تعزيز هذا الصمود يتطلب أنظمة دعم قوية ومستقرة قادرة على الاستجابة على المدى الطويل، محذرة من أن غياب ذلك قد يؤدي إلى اتساع الفجوات الاجتماعية وزيادة المخاطر على صحة وحياة الأجيال الشابة.