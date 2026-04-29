سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة شمال نهر الليطاني في لبنان.. تفاصيل
في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
القبض على 5 رجال وسيدتين بتهمة استغلال 12 طفلا فى أعمال التسول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كارثة اجتماعية في إسرائيل.. اضطرابات نفسية تتصاعد بين الاطفال و الشباب

فرناس حفظي

كشف تقرير صادر عن “مجلس رعاية الطفل” في إسرائيل عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الاضطرابات النفسية بين الأطفال والمراهقين في إسرائيل، في ظل تداعيات الحرب المستمرة، حيث سُجلت زيادة بنسبة 32% في التشخيصات الجديدة لمشكلات الصحة النفسية.

ويشير التقرير إلى تزايد حالات الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل، إلى جانب ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، ما يعكس، بحسب القائمين عليه، تفاقم الضغوط النفسية والاجتماعية على الفئات الشابة.

وبحسب البيانات المستندة إلى صناديق التأمين الصحي، فقد ارتفع عدد الحالات المشخّصة بالاكتئاب بنحو 9% مقارنة بما قبل الحرب، بينما سجلت اضطرابات القلق زيادة تقارب 31%، إلى جانب ارتفاع بنسبة 23% في اضطرابات الأكل.

وفي المقابل، أظهر التقرير تراجعا في بعض التشخيصات المرتبطة بالتوتر والاضطرابات العاطفية مقارنة بعام 2023 بنسبة تقارب 28%.

كما أوضح أن إجمالي الزيادة في تشخيصات الاضطرابات النفسية الجديدة بلغ 19% بين الفتيات و32% بين الأولاد، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة النفسية بين المراهقين.

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى غرف الطوارئ النفسية، من نحو 6400 حالة عام 2021 إلى حوالي 7100 حالة في 2024، في حين تراجع عدد حالات التنويم في الأقسام النفسية إلى 933 حالة بعد أن كان يقارب 1000 حالة سنويًا.

وفي قطاع التعليم، سجل التقرير ارتفاعا بنحو 30% في معدلات التسرب من المدارس، حيث بلغ المعدل 1.3% مقارنة بـ1% في العام السابق، مع ملاحظة تحول في أنماط التسرب بين الفئات السكانية المختلفة.

كما أشار إلى أن معدلات التسرب في التعليم الابتدائي باللغة العبرية شهدت زيادة ملحوظة، ما أدى إلى تقارب معدلات التسرب بين المجتمعين اليهودي والعربي، بعد أن كانت الفجوة بينهما كبيرة سابقًا.

وسُجلت أعلى معدلات التسرب في القدس، تلتها مناطق أخرى مثل تل أبيب وبيت شيمش وصفد ونوف هجليل.

وفي ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 5.5% في نسب المؤهلين للحصول على الشهادة بين جميع الطلاب في سن 17 عامًا، بينما تشير الأرقام الجزئية إلى أن نسبة الأهلية الإجمالية تبلغ نحو 62%، وترتفع إلى حوالي 76% وفق بيانات لا تشمل بعض الفئات مثل طلاب التعليم الحريدي.

كما أشار التقرير إلى تحسن محدود بنسبة 4% في توافر أخصائيي علم النفس التربوي داخل السلطات المحلية، رغم استمرار النقص في بعض المناطق، حيث تصل نسب التغطية إلى 55% في القدس و64% في الجنوب و95% في الشمال.

وأكدت رئيسة “مجلس رعاية الطفل ” أن الأطفال في إسرائيل يواجهون مستويات متزايدة من الضغوط النفسية، ما يتطلب تعزيز الخدمات العامة وتوفير كوادر مهنية متخصصة في مجالات الصحة النفسية والإرشاد الاجتماعي.

وفي المقابل، شددت على أن الأطفال يتمتعون أيضًا بقدرات صمود ومبادرات اجتماعية ملحوظة، إلا أن تعزيز هذا الصمود يتطلب أنظمة دعم قوية ومستقرة قادرة على الاستجابة على المدى الطويل، محذرة من أن غياب ذلك قد يؤدي إلى اتساع الفجوات الاجتماعية وزيادة المخاطر على صحة وحياة الأجيال الشابة.

مجلس رعاية الطفل إسرائيل الاضطرابات النفسية مشكلات الصحة النفسية حالات الاكتئاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

بني سويف تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025/2026 في اجتماع موسع

حملات التصالح ببني سويف

بني سويف تكثف حملات “طرق الأبواب” لحسم ملفات التصالح في مخالفات البناء

توريد القمح بالمنيا

محافظ المنيا: توريد 80 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ انطلاق موسم 2026

بالصور

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد