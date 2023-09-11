عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

صدى البلد

شاركت  الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس رياضية بالتايجر .


 

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.


 

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 


 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 
 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز إنوثتها.
 

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…

IMG_1364
IMG_1364
IMG_1363
IMG_1363
IMG_1362
IMG_1362
IMG_1361
IMG_1361
إطلالة رياضية الفنانة سارة سلامة سارة سلامة ملابس رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير علي الهواء

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

موضوعات متعلقة

أعراض وأسباب متلازمة الألم العضلي الليفي

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

ترشيحاتنا

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

تفاصيل طرح ميتسوبيشي وسائل أمان جديدة في اكليبس 2024 الجديدة

التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

دعاء الرزق الواسع في جوف الليل .. ردده فهذا وقت إجابة

الثلاثاء .. بدء ورشة سيناريو للكاتب أيمن سلامة بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

5 اشياء تخلصك من حرارة الفلفل الحار على اليدين

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ