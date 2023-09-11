لا تصاحب الغرباء على فيسبوك.. هذا ما حدث لامرأة أمريكية

منذ عدة سنوات، ربما لم تكن لتتفاجئ عندما تسمع قصة يتم فيها خداع الأشخاص من خلال مواعدتهم عبر الإنترنت، ولكن مع زيادة الوعى لدى أعداد كبيرة جدا من مستخدمي الإنترنت فستكون المفاجأة بالفعل عندما تعرف أن هناك أحد الحالات التي تم خداعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفقدت امرأة كل مدخراتها بعد أن خدعها صديقها عبر منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واستمر في مطالبتها بإرسال الأموال له لأسباب عاجلة.

وفقًا لتقرير نشر في شبكة NBC Boston الأمريكية، فقد تعرضت امرأة من ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية لفقدان كل مدخراتها عندما وثقت برجل تعرفت عليه عبر الإنترنت.

وكانت المرأة قد طورت علاقة رومانسية من نوع ما مع رجل التقت به على فيسبوك في أكتوبر من العام الماضي.

وبدأت السيدة تتحدث مع صديقها على فيسبوك واعتقدت أنه رجل مجتهد وأرمل ويبحث عن اتصال مفيد، وفي مقابلة، قالت لـ NBC Boston إن الرجل بدا "صادقًا ومخلصًا" ولم يتصرف أبدًا بشكل غير لائق.

وقالت “لا توجد أسئلة مباشرة أو أي شيء من هذا القبيل من شأنه أن يجعلني أشك في هويته”، مضيفة“بالتحدث عبر الهاتف وإرسال الرسائل النصية، تصبح قريبًا جدًا من الناس”، كما أنها تحدثت إليه عبر مكالمة فيديو عدة مرات مما جعل المرأة تثق به أكثر.

ومع ذلك، في أبريل من هذا العام، بدأ الرجل يطلب من السيدة أن ترسل له المال لأسباب مختلفة، وظلت تحول له الأموال كلما طلب ذلك، ولم تدرك أنها تعرضت للاحتيال إلا عندما كان من المفترض أن يأتي الرجل لرؤيتها ، لكنه أخبرها أنه تعرض لحادث سيارة وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت : "كنت أعلم في تلك المرحلة أنني تعرضت للاحتيال"، وأوضحت : "اعتقدت نوعًا ما أنني أتمنى لو أن هذا الأمر لم يحدث في حياتي ولم أكن عرضة للخطر بهذا الشكل ".