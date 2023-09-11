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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزيري الطيران المدني والبيئة.. دراسة الأثر البيئي لتطوير مطار الغردقة الدولي

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

تعقد اليوم جلسة تشاور جماهيرية لدراسة الأثر البيئي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي بحضور كبار المسؤولين، وذلك بهدف تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

 

يحضر الجلسة فريق من كبار المسؤولين بالدولة، حيث يشارك فيها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

تتناول الجلسة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي شهد تطويرات ملحوظة خلال السنوات الماضية لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة. تضمنت هذه التطويرات تجديد مبنى الركاب، وزيادة عدد المواقف للطائرات، وتحسين منظومة الإنارة وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي.

 

يُشار إلى أن مطار الغردقة الدولي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال اجتيازه التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001 2018، وحصوله على شهادات نظام إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

 

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير بنية النقل والبنية التحتية في مصر بهدف تحسين الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمسافرين والبيئة المحيطة.

 

تُختم الجلسة بالتأكيد على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة خلال تنفيذ المشروع وتحقيق الرؤية الاقتصادية والبيئية لمصر.

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