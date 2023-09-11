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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين إنعكاس لدور مصر المحوري

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في أعمال قمة العشرين المنعقدة بالهند ، تأتي إنعكاساً لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت  إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تأتي بناء على دعوة من  رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.


وأشار ت" نبيه" أن المشاركة لها دلالات سياسية واقتصادية أيضاً وهي تطور العلاقات المصرية الهندية في السنوات الماضية ، والحرص على توطيدها موضحة أن قمة العشرين تأتي في تؤقيت صعب حيث يمر العلم بظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تحتاج إلي التعاون وتضافر الجهود بحلول واقعية للخروج من تلك الازمة.


وأشادت "نبيه" بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بقمة العشرين التي جاءت كاشفة للتحديات التي تعاني منها العالم ، وضرورة العمل علي تحقيق التوازن بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية ، كما حملت تأكيد واضح في ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ،  مؤكدة أن الكلمة شاملة وكاشفة للازمات الدولية الراهنة واختلالات الهيكل المالى العالمى وأدوار مؤسسات التمويل".


وأكدت "نبيه" على أهمية إعلان قمة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو أساسي حيث يضم في عضويته 55 دولة  دولة، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار، معتبرا ذلك انتصارا دبلوماسيا كبيرا لدول القارة من أجل صياغة مجتمع عالمي أكثر توازنا ومرونة في التعاطي مع قضايا الدول الفقيرة.


وجاءت مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تولت بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

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