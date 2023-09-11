5 علامات تدل على فساد حليب الأم

نشرت المعهد القومي للتغذية ، التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة عن علامات فساد حليب الأم.

وقال المعهد القومي للتغذية إن هناك ، 5 علامات فساد حليب الأم تتمثل في التالي :-

وجود رائحة كريهة.

وجود طعم حامض أو لاذع.

تكون طبقة من الدهون منفصلة عن باقى الحليب ؛ ولا تعود هذه الطبقة للامتزاج عند تحريك الحليب بلطف.

رفض الطفل للرضاعة.

ظهور أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الرضيع مثل تكرار التقيؤ، وقد يصاحبه إسهال وتغير لون البراز وإرتفاع فى درجة الحرارة.5 علامات فساد حليب الأم.



الصحة تكشف علامات الخطر في الأطفال حديثي الولادة وكيفية الرعاية الصحيحة

نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عن كيفية رعاية الطفل المولود، والتي تتمثل في بعض الخطوات أبرزها :-

• لابد أن يبدأ الرضاعة خلال نصف ساعة من الولادة.

• لابد من قياس الحرارة للطفل بشكل دوري في الفترة الأولى بعد الولادة وهى تتغير فى الفترة الأولى وتكون أقل من الطبيعي بقليل.

• لابد من العناية بالحبل السرى فيجب أن يكون ناشف ونظيف.

• طبيعى أن ينقص وزن الطفل 10% فى اليومين الثلاث الأولى من الولادة.

• ويعود الوزن كما كان وقت الولادة فى الأيام ما بين 7-10 يوم إذا كانت الرضاعة والغذاء كافى.

• لابد ان تهتم الأم بملاحظة لون الطفل ومن قدرته على الرضاعة.

• يسقط الحبل السري خلال أسبوعين بعد الولادة.

علامات الخطر فى الاطفال حديثى الولادة

يجب أن تستشير الأم الطبيب فور ملاحظة احدى هذه العلامات التالية :

- رفض الرضاعة.

- صعوبة التنفس.

- تغيير لون الجلد.

- التشنجات.

- تغيرات فى درجة الحرارة الجلد.

- عدم إخراج البول أو البراز.