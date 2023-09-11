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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمها الشباب والرياضة.. برنامج رحلات لأبناء سيناء للتعرف على إنجازات الدولة

برنامج زيارة لأبناء
برنامج زيارة لأبناء سيناء لمشروعات الدولة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة  برنامج رحلات قومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
 

ونظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة  ،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء جولة تثقيفية وترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء ( رفح - الشيخ زويد ) 

 

مشروعات الأنفاق:

 

وقد شمل برنامج الزيارة ،مشروعات الأنفاق التي تمر تحت قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور بين شرق وغرب قناة السويس .
كما تم عمل زيارة لموقع تبت الشجرة للتعرف على إنجازات وإنتصارات القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر المجيدة.


كما  شملت جولة ترفيهية داخل محافظة الإسماعيلية في إطار تعميق قيم الانتماء والولاء للشباب المصري والتعرف على المنجزات الحضارية للدولة برؤية مصر 2030.

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