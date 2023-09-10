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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم سيناء تعقد اجتماعا لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

تعليم سيناء يستعد
تعليم سيناء يستعد للعام الدراسي الجديد

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء ، اليوم الاحد ، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية النوعية وموجهى عموم المواد الدراسيه، في اطار  استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الحديد ، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور ر ضا حجازي،  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

يأتي هذا الاجتماع من ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها ا وكيل الوزارة في هذا الموضوع .. حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم   التعليمات الآتية:

- تشكيل لجان المتابعة إلي جميع المدارس بالادارات التعليمية بالمحافظة.  - عمل حصر بالزيادة والعجز بكل مدرسة.
- متابعة مجموعات الدعم المدرسي.،ومتابعة الجدول المدرسي والإشراف اليومي والتكليفات بكل مدرسة.
 

البوابات الحديدية:

واكد  رضوان ،على ضرورة  متابعة اعمال الصيانة البسيطة  بالمبني المدرسي،  والبوبات الحديدية والتى يجب أن لا تعوق دخول وخروج الطلاب.، والعمل على متابعة موقف الكتب المدرسية في كل مدرسة وتسليم الكتب للتلاميذ قبل بدء الدراسة النصف الاول  من العام الدراسي الجديد.

وقال وكيل الوزارة،  بأنه سيتم إقامة معرض " أهلاً مدرستي"  في عدد من المدارس وهذه المعارض تعمل على بيع مستلزمات المدارس للتصاميم والطلبة   بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأسرة.

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