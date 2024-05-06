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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الإيطالية تؤكد الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو اليوم الاثنين، 6 مايو 2024 أن الحكومة ستوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال كروزيتو في اجتماع للمجموعة الخاصة بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" حول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، والتي تعقد حاليا اجتماعا للمجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط: "في الأسابيع المقبلة، سنوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها ضد روسيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ولم يقدم وزير الدفاع الإيطالي تفاصيل عن حزمة المساعدات نفسها.

ويشار إلى أن إيطاليا تظهر دعمها الثابت لأوكرانيا بإرسال دفعات من الأسلحة الدفاعية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، تخطط إيطاليا للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، نظام الدفاع الجوي SAMP/T. 

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي حول هذه القضية في قمة مجموعة السبع التي ستعقد في مدينة بوليا الإيطالية يومي 13 و15 يونيو.

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