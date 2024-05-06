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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق شعلة ماراثون الاحتفال بأعياد الربيع من ستاد الإسكندرية

ماراثون رياضي بستاد
ماراثون رياضي بستاد الاسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، شعلة ماراثون الدراجات بدءًا من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بمشاركة ٣٠ مصورا يتجولون بالدراجات في شوارع الإسكندرية العريقة (شارع فؤاد- وشارع النبي دانيال- وميدان محطة مصر) لتصوير أبرز أعمال التطوير التي تمت في تلك الشوارع التراثية والتاريخية.
 
وأكد المحافظ على أهمية إبراز المشروعات القومية التي شهدتها الإسكندرية في الآونة الأخيرة والتي كانت محط أنظار العالم ومصدرا للفخر والاعتزاز من أهالي الإسكندرية، وعلى رأسها "مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني" والمنطقة المحيطة به، وكذلك "أعمال تطوير شارع النبي دانيال" أقدم الشوارع التاريخية في مدينة الإسكندرية.

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وخلال الاحتفال بأعياد الربيع، تفقد محافظ الإسكندرية معرض الفنون التشكيلية المقام داخل ستاد الإسكندرية والذي يضم  لوحات فنية تبرز أعياد الربيع بالإسكندرية، وأشاد الشريف بجمال اللوحات التي تعبر عن تراث المدينة.

وشهد الشريف استعراض الألعاب الفردية (الجمباز- اليوجا- البالية) المقام بستاد الإسكندرية، وكذلك استعراض سباق السيارات.

وهنأ المحافظ جميع المشاركين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في هذا الاحتفال.

جاء ذلك بحضور، اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ومدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندسة زينب أحمد رئيس حي وسط، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والنائبة منى عمر عضو مجلس النواب.

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