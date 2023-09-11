افتتاح مخبز جديد لخدمة المواطنين بمدينة الحسنة

افتتح المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، مخبزا جديدا لخدمة المواطنين بمدينة الحسنة ، بحضور أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.،وفتحى الاشقر مدير إدارة التموين بالحسنة ، بناءاً على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

و استمع بغدادي، لشرح مفصل عن المخبز وقدرته الاستيعابية والتجمعات المستهدفة من تشغيل المخبز وطريقة انتظام العمل داخل المخبز .

الأوزان المحددة:



وكذا التزام المخبز بالأوزان المحددة من قبل وزارة التموين ، وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين.



وقدم الشكر لكل من محافظة شمال سيناء ووزارة التموين، ومديرية التموين بشمال سيناء ، لما يبذلونه من جهد في قطاع التموين مقدما دعمه الكامل لمنظومة التموين بالمحافظة، وإيصال الدعم لمستحقيه، وتفعيل الرقابة التموينية لمنع الاتجار في السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

يذكر ان وزارة التموين، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ،تصرف حصة من الدقيق للمواطنين بالقرى في مركزي الحسنة و نخل، لعدم وجود أفران في هذه القرى، وذلك بواقع15كيلو للفرد في الشهر.