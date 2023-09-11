عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران أوروبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

ومن جانبها تجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر الخلابة.


وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة ايطاليا، ورحلتين من المانيا، و5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

البحر الأحمر مطار مرسى علم الدولى مطار مرسى علم مرسى علم الدولي مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

بحضور وزيري الطيران المدني والبيئة.. دراسة الأثر البيئي لتطوير مطار الغردقة الدولي

تفاصيل حكم الإعدام لشخص والمؤبد لشقيقه أنهيا حياة زوجة أحدهما وابنتها برأس غارب

مبادرة "بطاقتك حقوقك": تصوير 100 سيدة وفتاة بالقصير بالتعاون مع القومي للمرأة

إطلاق لجنة للمراجعة البيئية في مدارس مدينة القصير استعدادًا للعام الدراسي الجديد

لجنة المتابعة المحلية للشباب بالبحر الأحمر تفتتح أعمالها للعام المالي الجديد برأس غارب

اجتماع لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة

شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن فرص عمل لمهندسين بنظام التعاقد

خيار البحر.. كائن بسيط يحمي بيئة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

السياحة والآثار : ضبط 84 كيانا غير شرعي .. وغلق 13 مقرًا

وكيل الأزهر ووزير الرياضة يطلقان المرحلة الثانية من برنامج التوعية الأسرية

عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. أسطورة خالدة في تاريخ الرياضة

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

تعميق الصناعة وتمكين القطاع الخاص.. مدبولي يجتمع باللجنة الوزارية لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ