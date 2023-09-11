عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمان: شيخ الأزهر وضع العالم أمام مسئولياته التاريخية بشأن القضية الفلسطينية

السيد شمس الدين ،
السيد شمس الدين ، عضو مجلس النواب

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر أمام "اللقاء الدولي من أجل السلام" الذي تنظمه جمعية : "سانت إيجيديو" المنعقد في: برلين ألمانيا خلال الفترة من: 10-12 سبتمبر 2023م بالتاريخية والمهمة والمعبرة عن بكل الصدق والأمانة عن آراء مليارى مسلم بمختلف دول العالم.


وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أكدت على مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها الأهمية الكبير للحوار بين الأديان والتعايش السلمى بين كل شعوب العالم ورفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول واحلال السلام مؤكداً أن الدكتور أحمد الطيب وضع العالم كله بجميع دوله ومنظماته حول كل ما يتعلق من ملفات تكفل انهاء الحروب والازمات بمختلف دول العالم وفى مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.


ووجه النائب السيد شمس الدين تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تناوله لثلاثة أمور فى غاية الأهمية وفى مقدمتها الظلم الذي لحق المرأة المسلمة في دولة إسلامية عريقة هي دولة أفغانستان وصادر عليها حقها في التعلم والتعليم وحقها في خدمة مجتمعها وممارسة الوظائف المناسبة لطبيعتها مشيداً بتأكيد الدكتور أحمد الطيب أمام هذا الحدث العالى بأن كل هذه الحقوق أقرها الإسلام للمرأة ودعاها إليها منذ ما يقرب من ألف وخمسمائة عام من الزمان.


وقال النائب السيد شمس الدين إن الأمر الثانى الذى ركز عليه الدكتور أحمد هو الظلم يتعلق بالظلم الذي يلحق نظام الأسرة الذي استقرت عليه البشرية منذ أبيها آدم -عليه السلام- ويشوه فطرتها ويعبث بمصائر أطفالها وحقوقهم وكلها توجهات ترفضها الأديان وتحذر من خطرها وأنها إن تركت تدرج في هذا المسار الخاطئ فإنها ستبيد -لا محالة- هذا الجنس البشري.


وقال النائب السيد شمس الدين الدين إن الدكتور أحمد الطيب وضع المجتمع الدولي بصفة دوله ومنظماته أمام مسئولياتهم التاريخية فيما يتعلق بالأمر الثالث والذى أسماه فضيلته بخاتمة المآسي والآلام وهو هذا الظلم البالغ الذي طال عليه الأمد وأعني به حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وعيشه على أرضه وصمت العالم المتحضر عن هذه المأساة الإنسانية التي طال عليها الأمد.


وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد اختتم كلمته في اللقاء الدولي من أجل السلام بأنه إذا كنتم تتفقون –أيها السيدات والسادة- في الحقيقة التي تقول: إن العالم كله أصبح اليوم وكأنه قرية واحدة، فهل نتفق على القول بأن سلام العالم مرتبط أشد الارتباط بسلام الشعوب، وأن المنطق الذي يقرر أنه لا يسلم الكل إلا إذا سلم الجزء، يقرر بنفس الدرجة أنه لا سلام في أوروبا بدون سلام الشرق الأوسط، وبخاصة: سلام فلسطين، ولا سلام في آسيا بدون سلام أفريقيا، ولا سلام في أمريكا الشمالية بدون سلام أمريكا الجنوبية.


يذكر أن "اللقاء الدولي من أجل السلام"، هو تجمع دولي تنظمه جمعية سانت إيجيديو – وهي منظمة إنسانية مقرها العاصمة الإيطالية "روما" وتنتشر في 73 دولة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا – في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من ١٠ إلى ١٢ سبتمبر الحالي، بحضور السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعدد من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ لبحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية.

السيد شمس الدين المانيا شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

ترشيحاتنا

وزير التنمية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية ببني سويف

منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس وديًا

الصحة تحذر من تناول السكريات.. 4 أضرار كارثية للإفراط فيها

أنباء عن حشد قوات لـ إيكواس على حدود بنين مع النيجر

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة ليبيا لـ 25 شخصا

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرصيف وفي المحلات.. تفاصيل انتشار علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ