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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الفساتين الورقية ومجوهرات الحشرات الحية.. تعرف على اغرب 3 أزياء في التاريخ!

الفساتين الورقية..
الفساتين الورقية.. تعرف على اغرب 3 أزياء في التاريخ

تشهد الموضة والأزياء تغيرًا بشكل مستمر نظرًا لأنها بمثابة المرآة العاكسة للذوق والعادات الاجتماعية. ومع ذلك، يمكن بالتأكيد وصف بعض اتجاهات الأزياء والموضة على مر التاريخ بأنها غريبة، ومن أبرزها:

الفساتين الورقية للاستعمال لمرة واحدة فقط

الفساتين الورقية

ظهرت هذه الموضة خلال فترة السيتينيات ورغم أنها كانت قصيرة الأمد إلا أنها صنفت من صيحات الموضة الضخمة. وفقًا لموقع TopTenz.

في هذه الموضة من الأزياء، صنعت الفساتين من نوع معين من الورق وقد حظيت بشعبية كبيرة من قبل العلامات التجارية مثل Scott Paper CompanyوKleenex.

على الرغم من أنها كانت غير مكلفة، مما يجعلها جذابة للشابات الباحثات عن خيارات أزياء عصرية وبأسعار معقولة، إلا أنها كانت أيضًا غير عملية إلى حد كبير. 

فبصرف النظر عن كونها عرضة للتمزق في كل اللحظات غير المناسبة، لم تكن هذه الفساتين مخصصة للاستخدام اليومي. وبالتالي سرعان ما تلاشى هذا الاتجاه، على الرغم من أن الفساتين الورقية كانت لا تزال تُرتدى كقطع مميزة في الحفلات والمناسبات الاجتماعية الأخرى طوال الستينيات.

أحذية كراكوف

أحذية الكراكو

أحذية الكراكو - وتسمى أيضًا أحذية بولين - تستمد اسمها من مدينة كراكوف في بولندا، حيث أصبحت مشهورة وانتشرت إلى أجزاء أخرى من أوروبا في وقت ما خلال القرن الرابع عشر. 

كانت في الأساس أحذية ذات أصابع مدببة طويلة جدًا وغير مريحة بشكل واضح، وتمتد لأكثر من قدم في بعض التصميمات. 

كانت أحذية Crakows شائعة بين الرجال الأثرياء، حيث كان من المفترض) أن الشخص الوحيد الذي لديه المال يمكنه تحمل تكاليف تمديد حذائه إلى هذا الحد.

ومع ذلك، بحلول نهاية القرن الخامس عشر، بدأت موضة أصابع القدم الطويلة في التراجع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى كونها غير عملية وغير مريحة. 

وسرعان ما اختفت أزياء Crakows من الموضة في جميع أنحاء أوروبا. ووفقًا لدراسة أثرية حديثة نسبيًا، ربما تكون هذه الأحذية قد شوهت بشكل دائم أقدام ما لا يقل عن 200 أوروبي من ذلك الوقت.

مجوهرات الحشرات الحية

مجوهرات الحشرات الحية

تعتبر المجوهرات المصممة على شكل حشرات مثل الخنافس والنمل شائعة حتى يومنا هذا، ولكن ماذا عن صنعها باستخدام حشرات حية أو حقيقية؟ 

على الرغم من أن الفكرة لا تبدو عصرية أو صحية اليوم، فقد كانت مجوهرات الحشرات الحية موضة مفاجئة خلال العصر الفيكتوري، وذلك بفضل هوسهم الشهير بالتاريخ الطبيعي والكائنات الحية.

كانت المجوهرات والإكسسوارات المصنوعة من الحشرات موجودة في كل مكان في إنجلترا خلال هذا الوقت، خاصة بين الطبقات العليا التي يمكنها تحمل تكاليف الحشرات الأكثر عصرية. 

وشمل ذلك الحشرات الحية التي تم تثبيتها بواسطة دبابيس أو خيوط، على الرغم من أنها لا تزال حرة بما يكفي للتجول على قطع الملابس المختلفة التي تعود إلى العصر الفيكتوري. 

وقد تفاقم هذا الاتجاه من خلال اكتشاف أنواع جديدة  من الحشرات في الأمريكتين، ووصل إلى ذروته في وقت ما في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر.

الموضة الأزياء الفساتين الورقية للاستعمال لمرة واحدة فقط أحذية كراكوف مجوهرات الحشرات الحية

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