تدريب طلاب علوم الملاحة ببني سويف في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تدريب طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وذلك انطلاقا من حرص الكلية على ربط الجانب العلمي بالجانب العملي والتطبيقي ولتحقيق أعلي استفادة للطلاب وتخرج متخصصين ذو مهارة علمية وعملية تواكب تطور سوق العمل.



وأوضح الدكتور منصور أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة تعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى تخريج كوادر علمية قادرة على العمل بمنظومة الفضاء العربي ، والإفريقي والدولي.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية أنه يتم عمل تدريب صيفي متخصص للطلاب داخل المعهد بإشراف الدكتور علي جمال رئيس معمل الاتصالات والزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وأساتذة ومهندسي بالمعهد، في مجال الاتصالات بالأقمارالصناعية والالكترونيات والأنظمة المدمجة.

مشيراً إلي أن التدريب يشمل 80 طالباً من فرق المستوي الرابع والخامس لبرنامجي الملاحة الفضائية والعلوم التطبيقية للفضاء والملاحة لمدة ثلاثة أسابيع وتضّمن التدريب دراسة الموضوعات الآتية:

1. "FPGA" Field -Programmable Gate Array

2. IC Design

3. Satellite communication systems

4. Artificial Intelligence Case study

وتعتبر موضوعات التدريب في غاية الأهمية لمواكبة التطور المتلاحق في تكنولوجيا الاتصالات بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وتصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة والأنظمة المدمجة.