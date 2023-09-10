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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع وفد وزارة التنمية المحلية آليات دعم المهمة الاستشارية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي لإطلاق المهمة الاستشارية لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 ، وكذا مناقشة مخرجات الدراسة الاقتصادية الاجتماعية ودراسة التخطيط الحضري لاختيار المشروع المقترح تنفيذه بالمحافظة ، وهو " تصميم وتنفيذ مجمع خدمات للنباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا"، وذلك بحضور : بلال حبش نائب المحافظ وأعضاء المجلس الاستشاري وحضور ومشاركة وفد من وزارة التنميةالمحلية والفريق الاستشاري للمشروع 
ويضم المجلس الاقتصادي الاستشاري :ممثلين عن القطاع العام، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبرات الأكاديمية والبحثية من أساتذة الجامعات بالمحافظة والمجالس القومية المتخصصة،  ضمن الإجراءات التي يتم تنفيذها تمهيدًا لإعداد ملف للتنمية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالمحافظة، لعرضه في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الذي دعت إليه القيادة السياسية والمزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع سلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة التي تم إطلاقها عام 2020 ، مشيرا إلى أنه حاليا تحصد بني سويف ثمار جهد كبير ، وعمل قائم على عنصري التخطيط العملي الجيد على أسس استراتيجية ، والمبادأة والتفكير خارج الصندوق ، حيث ساهم ذلك في تحسن مؤشرات مواجهة  البطالة ، والفقر ،و دعم جهود مواجهة الزيادة السكانية ومحو الأمية ، وغيرها من المؤشرات في مجالات مختلفة ، وقد تضمنت الاستراتيجية 6 قطاعات اقتصادية رئيسية ( الزراعة ، الصناعة، السياحة ، الاتصالات ، النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة )

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ونوه محافظ بني سويف عن أهم المشروعات الجارية والتي تمثل بعض النتائج المتحققة ، منها : الميناء الجاف بمنطقة كوم أبوراضي ، موافقة القيادة السياسية على مشروع مدينة صناعية زراعية على مساحة 147 فدان في مجال النباتات الطبية والعطرية ، وكذا دعم الشراكات النوعية في مجال الزراعة التعاقدية ، دعم مبادرة مشروعك ، والمشروع الطموح في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع سيسكو العالمية ، والتغلب على مشكلات الصرف الصناعي بمنطقتي بياض العرب وكوم أبوراضي ، وغيرها من المشروعات والجهود التي أسفرت عنها استراتيجية التنمية المحلية العامة للمحافظة.

وفي قطاع السياحة  وفي إطار  هدف عام وهو أن تكون للمحافظة مكانة لائقة على الخريطة السياحية المصرية مثل مشروع النهوض بمحمية كهف سنور، ومنطقة الحيبة، ومشروع تطوير الكورنيش النيل، بجانب المضي قدما وخطوات عملية في مشروع إقامة منطقة كورنيش على النيل بالناحية الشرقية ،حيث يجري حاليا تنفيذ مرسى سياحي بالمنطقة الشرقية ، بجانب مشروع تطوير واحة هرم ميدوم وغيرها والتي تهدف إلى تكوين برنامج سياحي متكامل، بجانب الإشارة إلى الإمكانيات والميزات النسبية المتوافرة للمحافظة في قطاع الاتصال خاصة وأن بني سويف بها قرية ذكية مقامة على مساحة 50 فدانا، وجامعة تكنولوجية مميزة، ومشروع التحول الرقمي الجاري الذي يجري تنفيذه بخطى جيدة ضمن المشروع القومي بالقطاع، بجانب خطة الارتقاء بالصورة الحضارية والخدمات الحيوية في الخدمات مثل تبنى مشروع إعادة توزيع مواقف السيارات والأسواق وإقامة أسواق ومواقف سيارات حضارية وغيرها من الجهود.

دار حوار خلال الاجتماع حول مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة ، ومشروع إعداد الخطط الاستراتيجية لمحافظة بني سويف ، بجانب مناقشة مجموعة من النقاط والمحاور التي تضمنت: الوضع الاقتصادي الراهن بعد مرور 3 سنوات عل إطلاق أول استراتيجية محلية عامة لمحافظة بني سويف ، وكذا أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية والفرص المستغلة وغير المستغلة وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة ومناقشة التحديات والمطالب والحلول والبدائل لتذليلها، ومقترحات تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في الجوانب التشريعية والمؤسسة والإجرائية، وتحديد الفرص الاقتصادية الاستثمارية.

ومن جانبه طالب محافظ بني سويف بأهمية أن يتم وضع أطر آليات إجرائية لتحقيق التكامل بين ما تحويه الاستراتيجيات المحلية للمحافظات والخطط المركزية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وذلك يزيد من فعالية الخطط المحلية ، وجني ثمار أفضل تعود على المواطن في كافة مناحي حياته ، مؤكدا على أن بنود ومحاور الاستراتيجيات المحلية تنتج عن عمل وجهد وكبير ورصد عن قرب لمستوى الخدمات والموارد المتوافرة ، وكذا اقتراح استثماراها على الوجه الأمثل على المستويين المحلي والقومي

شمل قائمة  الحضور كل من : الفريق المشارك :- (د. خالد عبد الحليم-  مدير المشروع ومستشار وزير التنمية المحلية ، د. شريفة ماهر -مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل ، د. ولاء جاد الكريم - استشاري الاقتصادي / الاجتماعي للمشروع، م. كريم إبراهيم -  استشاري التخطيط العمراني للمشروع ، د. عمرو خاطر - المدير التنفيذي لشركة  BLIS ، د. نهال المغربل - مدير فريق العمل للشركة الاستشارية BLIS  ، شرين محجوب - مسئول اداري، باسم فهمي-  استشاري ، د. أشرف خضر – استشاري ، د. محمد صابر-  استشاري ، د. أحمد عيد الغني-  استشاري ) ، وبتكليف من محافظ بني سويف بتنسيق الجهود عن طريق الوحدة الاقتصادية : د. علاء سعيد مدير الوحدة

وحضر من المحافظة : (، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ، السيد ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظة ، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام ، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، مدير الاعلام بالمحافظة ، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ، مدير عام إدارة المتابعة بالمحافظة ، مدير عام إدارة السياحة ، مدير مكتب خدمة المستثمرين + مسئولي المناطق الصناعية بالمحافظة ، مدير إدارة المجالس واللجان، مدير إدارة تنمية القرية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن  )

التفكير خارج الصندوق التخطيط الحضرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجالس القومية المتخصصة المشروعات الصغيرة رئيس جامعه بني سويف صناعة السياحة مؤسسات المجتمع المدني محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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