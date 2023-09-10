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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

 ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجلس الإدارة.

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وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع  العديد من الموضوعات المتعلقة بالضوابط المنظمة لسير العمل بإدارة الوافدين، ومناقشة آليات التنفيذ الخاصة بعملية تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية إلى مؤسسات التعليم المصرية، وتقديم الخدمات المختلفة للطلاب الراغبين في التقديم على منصة ادرس في مصر ( نقل قيد، إعادة ترشح، تأجيل، تحويل من الخارج)، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الوافدين الأوائل بجنسياتهم المختلفة من قبل رئيس الجمهورية، ومناقشة ما يتعلق بالمنح المقدمة من رئاسة الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمعرض المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 24إلى 25 اكتوبر، والمعرض المقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 5 اكتوبر.

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