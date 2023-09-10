عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: 24 سبتمبر.. بدء امتحانات الترم البيني

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعي مركز التعلم المدمج والطباعة والنشر، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان الروبي، مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور ناجي رضوان، مدير مركز الطباعة والنشر، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

رئيس جامعة بنى سويف يكرم الفائزين في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

إصابة ربة منزل وطفليها باشتباه تسمم في بني سويف


وأعلن الدكتور منصور حسن، خلال اجتماع مركز التعلم المدمج بدء امتحانات الترم البيني 24/9/2023، بالإضافة إلى قبول دفعات جديدة ببرامج الشراكة بالمركز (رياض أطفال، والتجارة، وتكنولوجيا التعليم الرقمي، والزراعة)، كما وافق على تفعيل لائحة كلية الآداب في برامج الدبلوم المهني لمدة عام واحد بنظام التعلم المدمج وتشمل “دبلوم العلوم اللغوية، ودبلوم إعداد معلمي العربية للناطقين بغيرها، وعلم الخرائط، والإعلام الإلكتروني”.

وخلال اجتماع مركز الطباعة والنشر، استعرض حسن احتياجات المركز من خامات خاصة للانتهاء من جميع الأعمال الطباعية الخاصة بملفات الطلاب الجدد، والدراسات العليا، واستحداث وحدة الخدمات الطباعية، وطباعة العديد من المجلات العلمية الخاصة بالكليات، بالإضافة إلى طباعة جميع مستلزمات وحدات ومراكز الجامعة بالتنسيق مع إدارة المخازن والمشتريات، والعمل على تحديد احتياجات الجامعة الأهلية وتوفيرها.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

انتقادات طالت رجولته| شاهد… مفاجأة بقصة العروس التي حملت زوجها.. "مطلعش فرح"

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

موضوعات متعلقة

قافلة طبية توقع الكشف مجانا على 1903 حالات بقرية بني قمجر في المنيا

ترشيحاتنا

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين

فشل كبير .. قرار مفاجئ من الجيش الأوكراني يثير دهشة أمريكا

السفير أحمد حجاج: كلمة الرئيس في قمة العشرين ركزت على مشاكل أفريقيا

عاجل .. العاهل المغربي يعقد اجتماعا طارئا بعد كارثة الزلزال المدمر

الأعلى للقضاء يعتمد حركة المحاكم الابتدائية .. مستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ