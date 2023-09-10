رئيس جامعة بني سويف: 24 سبتمبر.. بدء امتحانات الترم البيني

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعي مركز التعلم المدمج والطباعة والنشر، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان الروبي، مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور ناجي رضوان، مدير مركز الطباعة والنشر، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.



وأعلن الدكتور منصور حسن، خلال اجتماع مركز التعلم المدمج بدء امتحانات الترم البيني 24/9/2023، بالإضافة إلى قبول دفعات جديدة ببرامج الشراكة بالمركز (رياض أطفال، والتجارة، وتكنولوجيا التعليم الرقمي، والزراعة)، كما وافق على تفعيل لائحة كلية الآداب في برامج الدبلوم المهني لمدة عام واحد بنظام التعلم المدمج وتشمل “دبلوم العلوم اللغوية، ودبلوم إعداد معلمي العربية للناطقين بغيرها، وعلم الخرائط، والإعلام الإلكتروني”.

وخلال اجتماع مركز الطباعة والنشر، استعرض حسن احتياجات المركز من خامات خاصة للانتهاء من جميع الأعمال الطباعية الخاصة بملفات الطلاب الجدد، والدراسات العليا، واستحداث وحدة الخدمات الطباعية، وطباعة العديد من المجلات العلمية الخاصة بالكليات، بالإضافة إلى طباعة جميع مستلزمات وحدات ومراكز الجامعة بالتنسيق مع إدارة المخازن والمشتريات، والعمل على تحديد احتياجات الجامعة الأهلية وتوفيرها.