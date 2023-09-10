إصابة ربة منزل وطفليها باشتباه تسمم في بني سويف

أصيبت ربة منزل واثنان من أطفالها باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم طعام فاسد داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوصول سيدة واثنين من أطفالها، صحبة أهليتهم، إلى عيادات التأمين الصحي بمركز ناصر، مصابين بحالة إعياء شديد عبارة عن قيء ومغص وادعاء تناولهم وجبة طعام فاسد داخل منزلهم.

وتم التوجيه بسرعة نقلهم بسيارة إسعاف إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

على الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: «صباح. م. ت» 37 عامًا، وأطفالها «رمضان. ج»، 7 أعوام، و«نادية. ج»، 10 أعوام.

جار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم.