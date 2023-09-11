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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض آيادي مصر لتسويق المنتجات الحرفية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،معرض منتجات آيادي مصر،ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم انتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية.


وتفقد الوزير والمحافظ منتجات المعرض الذي أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة، وتبادلا  الحوار مع عدد من منتجي وأصحاب الحرف اليدوية من الفتيات والشباب المتدربين، وشاهدا نماذج من منتجاتهم اليدوية والصناعات الحرفية والتراثية،عبارة عن مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبني سويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور.

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وأشاد محافظ بني سويف بالمشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية ، مؤكدا على أن الاتجاه نحو إحياء وتنشيط والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية يمثل توجهاً قومياً ترعاه القيادة السياسية ، وأنه نظرا لأهمية هذا القطاع تم إدراجه ضمن قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم إعدادها وأصبحت المظلة المحلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في إطار "رؤية مصر 2030" التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،مؤكدا على دعم المحافظة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، والتنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة توفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

من جهته أكد الوزير أهمية التوسع في تلك المعارض سواء داخل المحافظات أو خارجها بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات ، مثمناً  كافة الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بمحافظات الجمهورية  وخاصة مبادرة "آيادي مصر" والتي تحظى برعاية خاصة من سيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها  عنواناً للهوية المصرية وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة.

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بد الفتاح السيسي غنيم محافظ بنى سويف لتنمية المحلية لرئيس عبد الفتاح السيسي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف ومحافظ بني سويف

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