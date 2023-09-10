منح وتخفيضات للمتفوقين دراسيا ورياضيا وذوى الهمم وأبناء الشهداء بجامعة بنى سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم، قرارا بشأن القواعد والشروط العامة المنظمة للمنح والتخفيضات فى الرسوم الدراسية لطلاب جامعة بنى سويف الاهلية خلال العام الدراسى 2023 / 2024 .

ونص القرار بأن تكون منح التفوق للطلاب الجدد بالعام الدراسى 2023 / 2024 ، عدد (300) طالب من الطلاب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية منحة كاملة ولمدة عام جامعي ، بينما تكون منح الطلاب القدامى للطالب الحاصل على معدل (4.00) أو ما يعادلها فى التقدير الجامعى منحة كاملة لمدة عام جامعي ، فيما يُمنح الطالب الحاصل على معدل (3.70) أو أكثر أو ما يعادلها فى التقدير الجامعى تخفيض تحدده الجامعة ولمدة عام جامعي .

وأوضح القرار أن منح التفوق الرياضى ( خلال العام التالى للتفوق) فقط، تكون منحه كامله للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية فى المسابقات الدولية، وخصم 50 % من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية فضية، وخصم 25 % من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية برونزية .

واذا كان الطالب حاصل على ميدالية ذهبية فى المسابقات العربية أوالأفريقية يحصل على خصم 50 % من المصروفات الدراسية ، وخصم 25 % من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية فضية، وخصم 10 % من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية برونزية .

كما تضمن القرار تخفيضات فى المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء (القوات المسلحة أو الشرطه أو شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية) تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية .

وكذلك ابناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنى سويف الحكومية تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية، كما يُمنح الطلاب ذوى الاعاقة (ذوى الهمم) تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية، و يُمنح أيضا الطالب الذى يلتحق بالجامعة الاهلية خصم 10 % من المصروفات الدراسية إذا كان له أخ أو أخت لازال طالبا بجامعة بنى سويف الأهلية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار شمل أيضا تخفيضا للطالب الذى فقد عائله أثناء الدراسة تقرره الجامعة فى ضوء بيان الحالة الخاصة بالطالب.