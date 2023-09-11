أستاذ جيولوجيا يحذر من الهزات الارتدادية لـ زلزال المغرب المدمر

قال الدكتور الحسن الطالبي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة محمد الأول، إنّ الهزات الارتدادية تحدث بعد الزلزال الكبير الناجم عن تصادم بين مكونات الصدع الذي تم بسببه تحرير طاقة كبيرة تنتشر على شكل أمواج.

وأضاف الطالبي، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيرين غسان: "الهزات الارتدادية تكون خفيفة في قوتها، حيث تتراوح في الغالب بين 3 إلى 5 ريختر، والزلازل تختلف حسب الأماكن والتكوينات الجيولوجية للمنطقة وطبيعة البنايات".

وتابع، أنه يتم تتبع الرجات والهزات الارتدادية في المغرب، حيث تخف قوتها على مدار اليومين الماضيين، ولكن، لا يمكن الجزم بعدم إمكانية وجود رجة أو هزة كبيرة.

وأوضح: "هناك مشكلة عندما تصل الهزات الارتدادية إلى 5 ريختر، حيث إن هناك منازل تضررت جزئيا من الزلزال الكبير، ومن ثم فإن هذه الهزات تشكل خطرا على هذه البنايات حال حدوثها، وبالتالي، فقد جرى تشكيل لجنة لمعاينة هذه البنايات، وتحديدا البنايات التي يمكن أن يرجع السكان إليها والبنايات غير الصالحة للسكان".