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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله عن داليا شوقى: تحتاج أن تكون أبسط وأكثر ذكاءً

صدى البلد

علقت الناقدة ماجدة خير الله على الهجوم الذى تعرضت له الفنانة الشابة داليا شوفى.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها بفيسبوك:" أول مره اشوفها كان من خلال برنامج The blind date وكنت بتساءل مين البنت اللي ردود فعلها فيها استهانه وتعالي مستفز وعدم تقدير للآخر لأن هناك مشاهدين يتابعون البرنامج حتي لو كان شريكها منعزل عنها ومش شايف ردود فعلها علي مايقوله، وبعد فتره شاهدتها ضمن  بنات شيربن رضا في مسلسل وبينا بعاد، فنسيت  انطباعي عن سلوكها الشخصي وكان رأيي انها لعبت شخصية الفتاة المستفزة بإجاده وانها لو خدت الموضوع جد ، ممكن أداءها يتطور".

 

وأضافت:"وفي مسلسل  سفاج الجيزه ، ورغم وجود عدة شخصيات  مهمة ومثيرة في نفس المسلسل الا اني توقفت عند اداءها كثيرا وهي تحادث شقيقتها (ركين) التي تدعي انها في دبي،وتسألها  بصيغة اتهام ، عايزه اشوفك فيديو كول عشان نطمن عليكي!! طريقة الاداء التي اتبعتها داليا شوقي ، كانت تقترب من اسلوب وكيل نيابه بحقق مع متهم، تعاملها مع زوجها بصيغه جافه ليس فيها اي ود، وكأنها لاتصدق كلمه مما يقول، كل ردود الفعل ورد الفعل متقنه بشده، أما حين ألقى الظابط في وجهها بحقيقة جابر السفاح وانه مختطف  شقيقتها ومورطها معاه وإسمه مش محي ولايوسف ولكن جابر وهو متهم بقتل عدة اشخاص باساليب وحشيه، كل هذه الصدمات التي تلقتها  دفعه واحده جعلتها في حالة عدم اتزان وصرخت وكأن صوتها  لايخرج ".

وتابعت :"في راي ان تعبيراتها مناسبه جدا للصدمه هذا عن اداءها في المسلسل، ولو استطاعت ان تتحكم في ردود فعلها في اللقاءات التليفزيونية وكانت ابسط واكثر ذكاءا مما هي عليه، ربما تتفوق علي كثير من بنات جيلها ممن ينقصهن  الحضور والموهبه".

تمكن مسلسل سفاح الجيزة من المنافسة علي المراكز الأولى ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات المتحدة، عبر منصة شاهد.

 

 

واحتل مسلسل سفاح الجيزة، والذي يتم عرضه حاليا المركز الرابع من أصل 10 مراكز، للأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات، بينما تصدر القائمة مسلسل كريستال.

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.
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تمكن مسلسل سفاح الجيزة من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.  

قصة بوليسية مشوقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاء وقسوة وعنفا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات.

سفاح الجيزة يقوم ببطولته كل من أحمد فهمي وباسم سمرة وركين سعد وحنان يوسف بالإضافة كل عدد من الفنانين أبرزهم ميمي جمال وبسنت شوقي وناهد رشدي

 

الناقدة ماجدة خير الله داليا شوقي سفاج الجيزة مسلسل سفاح الجيز مسلسل سفاح الجيزة

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