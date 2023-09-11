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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتبقى نجمة كبيرة.. صبري فواز يشيد بموهبة داليا شوقي

صدى البلد

أشاد الفنان صبرى فواز بموهبة الفنانة الشابة داليا شوقى بعد مشاركتها فى مسلسل “سفاح الجيزة”.

وكتب صبرى فواز عبر حسابه بفيسبوك :" داليا شوقي.. موهوبة وشاطرة ومخلصة لشغلها.. وراسية وعاقلة في لقاءاتها.. وهتبقى نجمة كبيرة".

تمكن مسلسل سفاح الجيزة من المنافسة علي المراكز الأولى ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات المتحدة، عبر منصة شاهد.

واحتل مسلسل سفاح الجيزة، والذي يتم عرضه حاليا المركز الرابع من أصل 10 مراكز، للأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات، بينما تصدر القائمة مسلسل كريستال.

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.
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تمكن مسلسل سفاح الجيزة من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.  

قصة بوليسية مشوقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاء وقسوة وعنفا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات.

سفاح الجيزة يقوم ببطولته كل من أحمد فهمي وباسم سمرة وركين سعد وحنان يوسف بالإضافة كل عدد من الفنانين أبرزهم ميمي جمال وبسنت شوقي وناهد رشدي

 

الفنانة الشابة داليا شوقي الفنان صبري فواز حنان يوسف سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة مسلسل “سفاح الجيزة”

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