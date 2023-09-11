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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى طهطا العام بسوهاج

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ماركة ge موديل optime520 ١٦ سلايز، بمستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز طهطا والمراكز المجاورة، والذي تصل تكلفته الي ١٣ مليون جنيه.

وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات  للمواطنين.

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وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن جهاز المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من  التعرض للأشعة.

وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشعات أمراض الجهاز التنفسي، واشعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.

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