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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طائرة سوهاج تهزم المنوفية وتصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان

صدى البلد

صعد فريق جامعة سوهاج للكرة الطائرة طالبات لدور الثمانية بمنافسات أسبوع شباب الجامعات بعد فوزه، اليوم على فريق جامعة المنوفية، تعادل الفريقان في عدد الأشواط وتم لعب شوط فاصل كان من نصيب جامعة سوهاج بنتيجة ٢٥- ٩.

يأتي اللقاء ضمن منافسات المجموعة الاولي في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، الذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري.

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جامعة سوهاج

ويشارك في أسبوع شباب الجامعات ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن".

ويتكون فريق جامعة سوهاج لكرة الطائرة طالبات  من ٩ طالبات ويقوم بتدريبه الدكتور محمود علي عثمان ،تحت اشراف نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي بالجامعة.

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