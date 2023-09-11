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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| إعصار دانيال يغرق مدينة سوسة .. إعلان محبط من الجيش الليبي

اعصار دانيال في ليبيا
اعصار دانيال في ليبيا

أعلن الجيش الليبي، اليوم الاثنين، أن 90% من الطرق المؤدية لمدينتي سوسة ودرنة انهارت بسبب السيول الناجمة عن إعصار دانيال الذي اجتاح البلاد وأدى إلى مصرع عدد من الأشخاص.

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إن سوسة حاليا مدينة غارقة تحت الماء والوضع يتطلب طيرانا عموديا لإنقاذ الموقف.

 

 

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين عن 7 حالات وفاة، منهم 3 نساء كحصيلة أولية لضحايا السيول في مدينة سوسة.

 

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ، الى أن عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة وصل إلى 150 حالة.

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، وأغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء، بعد أن وصلتها “العاصفة دانيال”.

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الاخضر أضرار جسيمة وتجريف للطرقات.

وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، اليوم الإثنين، قرارا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

وبحسب القرار فإن على كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وخصصت مبلغ 200 مليون دينار ليبي للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية. وتمّ تخصيص 30 مليون دينار إلى بلدية درنة.

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