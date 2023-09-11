المدينة المنكوبة.. نداء عاجل من درنة الليبية إلى المجتمع الدولي |مشاهد مرعبة

أكد المجلس البلدي لمدينة درنة الليبية، اليوم الاثنين، أن الوضع كارثي في المدينة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي عاجل.

ووفقا لصحيفة "المشهد" الليبية، أكد المجلس البلدي في درنة أن "الوضع في المدينة خرج عن السيطرة ونطالب بمساعدات دولية، ونطالب الجهات المختصة بفتح ممر بحري لانهيار معظم الطرق".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدمير عدد من الأحياء السكنية المحاذية للوادي جراء السيول بشكل كامل.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة وحدها إلى 150 قتيلا، ما دفع السلطات لإعلانها مدينة منكوبة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ إثر ذلك، حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جرّاء السيول والفيضانات في البلاد.

بدورها، أكدت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

فيما اجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.

كما أعلن الجيش الليبي أيضا أن 90% من الطرق المؤدية لمدينتي سوسة ودرنة انهارت بسبب السيول.