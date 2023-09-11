الجيش المغربي يبني مخيما ضخما ومستشفى ميدانيا قرب مركز الزلزال.. شاهد

بنى الجيش المغربي مخيما ضخما ومستشفى ميدانيا على أطراف بلدة أسني قرب مركز الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال رئيس المستشفى، العقيد يوسف قموس، إن لديه 24 طبيباً و48 ممرضاً في الموقع، مضيفا أن عدد الموظفين وقدرة المستشفي، التي تبلغ حالياً 30 سريراً، يمكن توسيعها.

اعتاد قموس وفريقه على العمل في مناطق الكوارث، حيث تم نشرهم في الأردن وساحل العاج في الماضي للمساعدة في الأزمات هناك.

وقال قموس: “نبدأ بالفرز لتحديد احتياجات المرضى، ثم نرسلهم إلى المتخصصين”.

وأضاف: “يتكون المستشفى من 16 خيمة كبيرة مرتبة على شكل حدوة حصان، تحمل كل منها علامة القسم. هناك رعاية عاجلة وطب عيون وخيمة جراحية وطب أطفال وحتى قسم للأشعة”.

وأوضح أن “الإصابات الأكثر شيوعا هي الحروق والكسور والجروح والإصابات في الوجه”.