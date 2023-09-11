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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتابع عمل اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية| شاهد

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات عمل اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية في تقييم المشروعات المقدمة من المشاركين حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة الجيزة.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل عمل لجان تقييم المشروعات المقدمة من المشاركين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية باعتبارها أحد المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة.

وأشارت هند عبد الحليم أن عدد المشروعات المقدمة  بلغت ١٣٧ مشروعا مؤكداً أن اللجنة ستقوم بالانتهاء من التقييم وارسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية للتقييم النهائى وإعلان الفائزين.

وأوضحت هند عبد الحليم أنه يتم تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.

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