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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: من المحتمل تدشين روسيا لحملة تجنيد كبيرة قريبا

أرشيفية
أرشيفية

كشف الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن أن روسيا قد تدشن حملة تعبئة كبيرة قريبا في محاولة لتجنيد مئات آلاف الجنود من داخل روسيا وأوكرانيا.

ولم يقدم بيانا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يدعم هذا الزعم، فيما قال مسؤولون روس إنه لا توجد خطط حالية لموجة جديدة من التعبئة وإن موسكو تركز على تجنيد جنود محترفين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها عن حالة ساحة القتال: "يتوقع حدوث تعبئة قسرية جماعية للسكان قريبا في روسيا الاتحادية والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا بسبب الخسائر الكارثية التي تكبدها المحتلون".

وأوضح البيان أن حملة التعبئة قد تستهدف ما بين 400 ألف و700 ألف مجند معتمدة على تقديرات مختلفة، لافتًا إلى أن عدد الروس الذين تم تجنيدهم في موسكو وسان بطرسبرج سيظل "ضئيلاً"، بينما سيتزايد الاعتماد بكثافة على الروس من المناطق الواقعة خارج المدينتين الروسيتين الكبيرتين.

وأصدرت هيئة الأركان العامة بيانها بعد أيام من تصريح مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الأوكرانية أفاد بوجود 420 ألف جندي روسي داخل أوكرانيا حاليا.

وتتعامل روسيا وأوكرانيا مع خسائرهما في ساحة المعركة على أنها سر من أسرار الدولة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم الأسبوع الماضي قولهم إن إجمالي عدد القتلى والجرحى من الروس والأوكرانيين في الحرب بلغ نحو 500 ألف منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

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