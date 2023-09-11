مشيرة خطاب: أرسلنا التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية ومجلس النواب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المعيار الأساسي لحقوق الإنسان هو التمتع بالحقوق علي أرض الواقع، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء المجلس عام 2004 وهو يصدر تقريرا سنويا بشكل منتظم.

وأضافت "خطاب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم إصدار 16 تقريرا سنويا للمجلس حتي الآن، موضحة أنه تم تقديم نسخة من التقرير السنوي للرئيس الجمهورية ونسخة أخري لمجلس النواب ولجان حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل وغير تابع للحكومة، والمجلس يقدم رؤيته الخاصة لحالة حقوق الإنسان التي تتكون عن طريق منظومة الشكاوي.