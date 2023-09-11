ولاء شتا: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا جزء من منظومة البحث العلمي بمصر

قال الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الهيئة جزء من منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر، وهذه المنظومة تحتوي علي عناصر رئيسية، والعنصر الأساسي بهذه المنظومة هو العنصر البشري.

وأضاف "شتا" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الهيئة بها مجموعة كبيرة من العلماء في مراكز بحثية بجامعات، ومجموعة كبيرة من طلبة البحوث وهؤلاء هم الوقود الهام للهيئة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب داخل الهيئة يزيد بشكل كبير خاصة منذ الأعوام الماضية القريبة.

وتابع أن جزءا كبيرا من تمويل الهيئة يذهب إلي الاستثمار داخل الجامعات خاصة في بناء المعامل والعملية التعليمية حتي يتم الاهتمام بالبنية التحتية وهناك جزء آخر يذهب إلي الأفراد.