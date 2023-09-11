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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل: وجود 137 قاضية في مجلس الدولة إنجاز..وإعلان للذكور فقط بالنيابة اتلغى..فيديو

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن دعم مجلس الدولة بالقاضيات تجربة جيدة، موضحًا أنه لأول مرة تكون هناك قاضية لرئاسة لمحكمة ابتدائية، « محكمة حلوان».

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وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك 137 قاضية حاليا في مجلس الدولة، وهذا الرقم بمثابة إنجاز، وهذه التجربة أثمرت عن الدعم بقاضيات على مستوى عال.

 

وأضاف وزير العدل، مساء اليوم الإثنين، أن المرأة لم تكن موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة من قبل، كما أن القاضيات لديهم رغبة في إثبات الكفاءة، موضحًا أنه للمرة الأولى ستتقدم الفتيات للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مباشرة، كما أن إعلان للذكور فقط بالنيابة العامة تم إلغائه.

وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الإعلامي أحمد موسى النيابة العامة

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