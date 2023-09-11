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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير العدل: مشكلة تكدس القضايا انتهت.. ولا أتدخل نهائيا في أحكام القضاء.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، موضحًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

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وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة العدل وضعت منظومة متطورة لإنجاز كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم.

 

وأضاف وزير العدل ، مساء اليوم الإثنين، أنه لم يتبقى سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة بعد 2020 وما قلبها، وموضحا أن مليون و19 ألف دعوى أسرة قيدت في المحاكم من عام 2021 حتى منتصف 2023، ولم تبقى منها سوى 24 ألف و870 دعوى باقي قيد للطعون المقيدة، في الفترة من 2021 حتى منتصف 2023.

 

وتابع: لا يوجد تكدس للقضايا في المحاكم، ومشكلة تراكم القضايا في مصر انتهت وتم القضاء على المعوقات.

 

وأوضح المستشار عمر مروان، إنه تم وضع منظومة متطورة لحل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز أحكام القضايا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في أحكام القضاء نهائيا بأي شكل من الأشكال.

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