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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين متطور وعصري .. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطور وعصري.

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وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشكلة الرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة تم معالجتها في قانون الأحوال الشخصية الجديد".

 

وأشار: "اللجنة القائمة على قانون الأحوال الشخصية قامات قضائية من المتخصصين واستطاعوا وضع أحكام متطورة"، موضحا: "لجنة قانون الأحوال الشخصية شكات لجنة استشارية من متخصصين في الاجتماع والطب النفسي والمالية ورجال الدين".

وأوضح: "تم اختيار رجال دين وأصحاب أراء محايدة لمساعدة لجنة أعداد قانون الأحوال الشخصية"، لافتا: "طالما أن الدين ليس له رأي ثابت قطعي في مسألة فإننا نبحث عن العلم وهو المنهج المعتمد في إخراج قانون الأحوال الشخصية".

وأكد: "قانون الأحوال الشخصية سيتم طرحه على المجتمع ومن الوارد حدوث تغيير في بعض النقاط"، معقبا: "نسعى للحصول على توافق مجتمعي بأغلبية على القانون".

واسترسل:" قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية سيخدم الفئتين، وسيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع"، موضحا: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي".

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