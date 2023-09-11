وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين متطور وعصري .. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطور وعصري.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشكلة الرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة تم معالجتها في قانون الأحوال الشخصية الجديد".

وأشار: "اللجنة القائمة على قانون الأحوال الشخصية قامات قضائية من المتخصصين واستطاعوا وضع أحكام متطورة"، موضحا: "لجنة قانون الأحوال الشخصية شكات لجنة استشارية من متخصصين في الاجتماع والطب النفسي والمالية ورجال الدين".

وأوضح: "تم اختيار رجال دين وأصحاب أراء محايدة لمساعدة لجنة أعداد قانون الأحوال الشخصية"، لافتا: "طالما أن الدين ليس له رأي ثابت قطعي في مسألة فإننا نبحث عن العلم وهو المنهج المعتمد في إخراج قانون الأحوال الشخصية".

وأكد: "قانون الأحوال الشخصية سيتم طرحه على المجتمع ومن الوارد حدوث تغيير في بعض النقاط"، معقبا: "نسعى للحصول على توافق مجتمعي بأغلبية على القانون".

واسترسل:" قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية سيخدم الفئتين، وسيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع"، موضحا: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي".