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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسى: وزير العدل سيكشف مفاجأة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في ملف رابعة..فيديو

أحمد موسى ووزير العدل
أحمد موسى ووزير العدل

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل حواره الخاص مع المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يذاع في حلقة اليوم الاثنين من برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

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أحمد موسى للمصريين: اللي عايز يكسب يروح يشتري في العاصمة.. فيديو

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أحمد موسى: المستشار عمر مروان قامة قضائية كبيرة.. فيديو

وأكد أحمد موسى أن وزير العدل سيكشف خلال الحوار عن ملفات التصالح في مخالفات البناء، أسرار اعتصام رابعة، وقضايا الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، وحقيقة إلغاء الحبس في الجرائم.

 

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، لأنه يتابع كل التفاصيل وما يتم في الوزارة

 

وبشأن عضوية وزير العدل في لجنة تقصي الحقائق بملف رابعة العدوية، علق الإعلامي أحمد موسى: «وزير العدل سيتحدث عن الكاميرات التي وجدت في مسجد رابعة وصورت ما قامت به جماعة الإخوان، والتي لم يعلم عنها جماعة الإخوان شيء، وسيتم عرض الأرقام الحقيقية وليس الضلال والزيف، وأطالب أعضاء الجماعة بمتابعة الحلقة».

وتابع موسى: وزير العدل بيتحدى أي شخص يثبت ما يقوله من عناصر جماعة الإخوان؛ لأنه يرد ويتحدث بالحجة والدلائل.

 

ونوه أحمد موسى: وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، لديها أوراق وملفات ورقية أصبحت محفوظة على الحاسب الآلي بنظام آمن، مؤكدا أن كل وزارة تعمل بالنظام التكنولوجي الحديث.

 

واختتم: كل موظف في العاصمة الإدارية بياخد سكن في مدينة بدر، وفي أتوبيسات انتقال من وإلى العاصمة، وهناك بدل انتقال، وبقول لكل اللي عاوز يفتح مطعم روح اشتري في العاصمة؛ لأن سعرها هيتضاعف 4 مرات بعد كدا.

أحمد موسى التصالح في مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى الاحوال الشخصية المستشار عمر مروان وزير العدل وزير العدل

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