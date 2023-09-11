أحمد موسى للمصريين: اللي عايز يكسب يروح يشتري في العاصمة.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمصريين بشأن العاصمة الإدارية جديدة.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،:"اللي عايز يكسب يروح يشتري فى العاصمة.. السعر بعد كدة هيضرب فى خمسة".

وأضاف: "المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجيدة حصلوا على شقق سكنية في مدينة بدر"، موضحا: "فيه مطاعم فتحت في العاصمة وأصبح هناك حركة".

وتابع: "أنا بقول للي عايز يكسب إلحق خدلك مكان في العاصمة، وروح اشتري دلوقتي لأن بعد شويه السعر هيضرب في خمسة، لأن كل شيء هيكون في العاصمة".

