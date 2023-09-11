أحمد موسى يطالب أعضاء الإخوان بمتابعة حواره مع وزير العدل.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمتابعة حواره مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إنه أجرى حوارا مع المستشار عمر مروان وزير العدل لأول مرة في مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار: "المستشار عمر مروان كان ضمن لجنة تقصي الحقائق وقت فض اعتصام رابعة المسلح، وهيتحدث عن معلومات مهمة وعن الكاميرات التي عثر عليها في مسجد رابعة والتي رصدت وجود الأسلحة، وسيكشف عن معلومات مهمة جدا من داخل مسجد رابعة".

وأضاف لأول مرة وزير العدل سيتحدث عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون الأحوال الشخصية للمسيحين، فضلا عن قانون صندوق الأسرة.

