أحمد موسى يشيد بأجواء الترشح لانتخابات الزمالك: مصر بتفرح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حسين لبيب قدم أوراق ترشحه في اليوم الأخير لانتخابات نادي الزمالك بعدما فُتح باب الترشح.

وأشار موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أن جميع المتقدمين لانتخابات نادي الزمالك محترمين، وكانت هناك أسماء ممنوعة من الدخول إلى النادي في الفترة السابقة، لكنهم اليوم فرحين ومتحمسين للمشاركة في الانتخابات.

وأوضح موسى أن مصر تعيش جوًا إيجابيًا في نادي الزمالك، حيث تقدم الأعضاء بأوراق ترشحهم بروح رياضية وحماس، وأن الجمعية العمومية ستكون هي التي ستقرر من سيمثلها في مجلس الإدارة.