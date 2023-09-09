أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الهند.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي تلقى دعوة من رئيس وزراء الهند لحضور فعاليات قمة العشرين، والقمة شهدت ترحيبا كبيرا منه بالرئيس السيسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي عقد لقاءات كثيرة على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيودلهي، فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.