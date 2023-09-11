هتسمعوا أخبار لأول مرة.. أحمد موسى يعلن مفاجأة للمشاهدين على الهواء |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى حوارا مع المستشار عمر مروان، وزير العدل لأول مرة من مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "لأول مرة سيتحدث وزير العدل قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن قانون صندوق الأسرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "هتسمعوا أخبار لأول مرة عن التصالح، وهي أخبار مهمة جدا"، موضحا: "الوزير يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة في مصر ، ويتحدث عن الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، "الحوار كاشف جدا، وفيه حديث عن الانتخابات الرئاسية أيضا، والإجابات بمنتهى الشفافية، وسيتم عرضه في حلقة اليوم".