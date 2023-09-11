عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتسمعوا أخبار لأول مرة.. أحمد موسى يعلن مفاجأة للمشاهدين على الهواء |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى حوارا مع المستشار عمر مروان، وزير العدل لأول مرة من مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

txt

2000 حالة وفاة.. أحمد موسى: ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال |فيديو

txt

أحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية والعربية

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "لأول مرة سيتحدث وزير العدل قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن قانون صندوق الأسرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "هتسمعوا أخبار لأول مرة عن التصالح، وهي أخبار مهمة جدا"، موضحا: "الوزير يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة في مصر ، ويتحدث عن الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، "الحوار كاشف جدا، وفيه حديث عن الانتخابات الرئاسية أيضا، والإجابات بمنتهى الشفافية، وسيتم عرضه في حلقة اليوم".

أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى الانتخابات الرئاسية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المستشار عمر مروان وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

خضع لجلسة تصوير.. الأهلي يستعد لإعلان صفقة المهاجم

توضيح عاجل من وزير العدل بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ