أحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية والعربية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة تسعى لضرب مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو الطريق الذي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أهمية هذه الطرق والممرات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن مشروع الممر الرابط بين إسرائيل والسعودية، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيربط بين آسيا وأوروبا، وسيحتاج إلى 10 سنوات للانتهاء منه وتشغيله، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والتكاليف الباهظة التي ستواجهه.

وأشاد بجهود مصر في إنشاء ممرات ملاحية بين البحرين الأحمر والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية والعربية بفضل الموانئ التي تم تطويرها وبجهودها في تطوير قناة السويس.