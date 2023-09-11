وزير العدل يعلن مفاجأة سارة عن قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان ، أن وزارة العدل والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قربيا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.



وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.



وعن قانون الإجراءات الجنائية ، قال المستشار عمر مروان وزير العدل انه تم إعداد مشر وع جديد بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العدل من أجل الوقوف على كافة التعديلات.

