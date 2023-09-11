وزير العدل: وضعنا أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، معقبا: "حصلنا على الموافقة من كل الجهات".

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون الأحوال الشخصية نظم الطلاق الشفوي وحصلت موافقة عليه من كل الجهات بما فيها الأزهر الشريف ودار الإفتاء".

وأشار: "تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية"، مضيفا: "قانون الأحوال الشخصية نظم مشاكل الأسرة بشكل متطور".

وأكد: "ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية.. والنفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حليها بأحكام موضوعية".

واسترسل: "مشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية"، مؤكدا: "الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة المصرية".