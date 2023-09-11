وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل..والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية وتقوم على كافة الانتخابات سواء رئاسية أو غيرها.

وأشار وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها بشأن الانتخابات الرئاسية، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تابع مع كل وزارة معنية تقديم كل المعلومات للهيئة ، وعلى رأسها وزارات التعليم والعدل والصحة وغيرها.



وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل.

وردا عن ما يثار من تشكيك فى الانتخابات الرئاسية، قال المستشار عمر مروان إن الخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتتخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار».

