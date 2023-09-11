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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في مصر .. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

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موسى: وزير العدل سيكشف مفاجأة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في ملف رابعة..فيديو

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أحمد موسى يطالب أعضاء الإخوان بمتابعة حواره مع وزير العدل.. فيديو

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر".

 

وأشار: "لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين"، موضحا: "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي على اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض".

 

وأوضح: "سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن 6 طوائف مسيحية تم تلبية كل احتياجاتهم واختلافاتها لإخراج القانون الجديد.

وزير العدل

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